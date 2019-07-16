بزي من واشنطن: فرض عقوبات على نواب من دولة أخرى تهديد للديمقراطية

أكّد النائب ​علي بزي​، ممثلًا رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ على رأس وفد نيابي إلى العاصمة ​واشنطن​ للمشاركة في منتدى برلماني ولقاءات أخرى، بدعوة من ​الكونغرس الأميركي​، أن "فرض دولة عقوبات على نواب من دولة أخرى هو تهديد للديمقراطية، وتصنيف للناس بحسب مصالح هذه الدولة وتلك، ما يتعارض مع مبادئ الديموقراطية".

ولفت إلى أن "​جورج واشنطن​ حارب الاحتلال البريطاني من أجل الحرية والاستقلال، كذلك نحن في بلادي ثمة شعب قاوم ويقاوم الاحتلال و​الإرهاب​ لأنه يعشق الحرية والعزة الوطنية والاستقلال".