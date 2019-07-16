بزي من واشنطن: فرض عقوبات على نواب من دولة أخرى تهديد للديمقراطية

أكّد النائب علي بزي، ممثلًا رئيس المجلس النيابي نبيه بري على رأس وفد نيابي إلى العاصمة واشنطن للمشاركة في منتدى برلماني ولقاءات أخرى، بدعوة من الكونغرس الأميركي، أن "فرض دولة عقوبات على نواب من دولة أخرى هو تهديد للديمقراطية، وتصنيف للناس بحسب مصالح هذه الدولة وتلك، ما يتعارض مع مبادئ الديموقراطية".
ولفت إلى أن "جورج واشنطن حارب الاحتلال البريطاني من أجل الحرية والاستقلال، كذلك نحن في بلادي ثمة شعب قاوم ويقاوم الاحتلال والإرهاب لأنه يعشق الحرية والعزة الوطنية والاستقلال".
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