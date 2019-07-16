رحمة لعدوان: على القاضي أن يكون مستقلاً بذاته وبشخصه أولاً وأخيراً

علق النائب السابق ​اميل رحمة​ على ما قاله النائب ​جورج عدوان​ خلال كلمته في ​مجلس النواب​، قائلا "بقدر ما أؤيد توجّه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ومطالبة وإصرار رئيس ​لجنة الإدارة والعدل​ النائب جورج عدوان على إصدار قانون استقلالية القضاء بقدر ما أشدّد على وجوب أن يكون القاضي مستقلاً بذاته وبشخصه أولاً وأخيراً".

وفي تصريح له، لفت رحمة إلى ان "تاريخ ​القضاء اللبناني​ تحت مندرجات ذات القانون الحالي تاريخ مشرف، ولن أدخل في أسماء كثير من ​القضاة​ اللبنانيين الذين تحلّوا بإستقلالية تامّة واستووا تحت سقف العلم والنزاهة والشجاعة قبل أي تدبير آخر ونأوا بأنفسهم عن السلطة التنفيذية وعن جميع السياسيين مهما علت مناصبهم ومهما علا شأنهم".