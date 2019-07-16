علق النائب السابق اميل رحمة على ما قاله النائب جورج عدوان خلال كلمته في مجلس النواب، قائلا "بقدر ما أؤيد توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري ومطالبة وإصرار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان على إصدار قانون استقلالية القضاء بقدر ما أشدّد على وجوب أن يكون القاضي مستقلاً بذاته وبشخصه أولاً وأخيراً".
وفي تصريح له، لفت رحمة إلى ان "تاريخ القضاء اللبناني تحت مندرجات ذات القانون الحالي تاريخ مشرف، ولن أدخل في أسماء كثير من القضاة اللبنانيين الذين تحلّوا بإستقلالية تامّة واستووا تحت سقف العلم والنزاهة والشجاعة قبل أي تدبير آخر ونأوا بأنفسهم عن السلطة التنفيذية وعن جميع السياسيين مهما علت مناصبهم ومهما علا شأنهم".
كانت هذه تفاصيل خبر رحمة لعدوان: على القاضي أن يكون مستقلاً بذاته وبشخصه أولاً وأخيراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.