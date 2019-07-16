تسليم وتسلّم في رئاسة الحزب السوري القومي الإجتماعي

جرى في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي تسليم وتسلّم في رئاسة الحزب، بين الرئيس المنتخب الأمين فارس سعد والرئيس السابق الأمين حنا الناشف، بحضور عدد من المسؤولين.
وأكد سعد، أنه سيبذل قصارى جهده في تحمل المسؤولية، خصوصاً في هذه المرحلة التي تتطلب عملاً دؤوباً على المستويين الحزبي والعام.
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