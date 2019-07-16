تسليم وتسلّم في رئاسة الحزب السوري القومي الإجتماعي

جرى في مركز ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ تسليم وتسلّم في رئاسة الحزب، بين الرئيس المنتخب الأمين ​فارس سعد​ والرئيس السابق الأمين ​حنا الناشف​، بحضور عدد من المسؤولين.

وأكد سعد، أنه سيبذل قصارى جهده في تحمل المسؤولية، خصوصاً في هذه المرحلة التي تتطلب عملاً دؤوباً على المستويين الحزبي والعام.