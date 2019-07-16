عز الدين: لا يمكن التعاطي مع المراة كأننا بالعصور الجاهلية

أكدت عضو كتلة "التنمية والتحرير" ​عناية عز الدين​ في حديث تلفزيوني لها أن "​المرأة​ قطعت شوطا ولا يمكن التعاطي معها كأننا بالعصور ​الجاهلية​"، مشيرةً الى ان "هناك بعض المواضيع التي تخص المرأة لديها حسابات دينية".

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