العربية: انتخاب أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية

أفادت قناة "العربية" عن "انتخاب ​أرسولا فون دير لاين​ رئيسة ​المفوضية الأوروبية​".

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين قد أعلنت يوم أمس أنها ستتقدم باستقالتها من منصبها، يوم الأربعاء المقبل، بعد اختيارها لرئاسة المفوضية الأوروبية، مشيرةً إلى إنها ستطلب غدا ثقة البرلمان الأوروبي، وبغض النظر عن النتيجة، فإنها ستتقدم باستقالتها من منصبها كوزيرة للدفاع في ألمانيا، من أجل أن تتمكن من خدمة أوروبا بكل قوتها".

وكانت قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اتفقت بعد مشاورات حثيثة على ترشيح وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية خلفا لجان كلود يونكر.