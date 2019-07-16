وزير الطاقة التركي: سنرسل سفينة رابعة إلى شرق البحر المتوسط لإجراء مسح للنفط

أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، أنّ "​تركيا​ سترسل سفينة رابعة إلى شرق ​البحر المتوسط​ لإجراء مسح سيزمي للنفط والغاز حول قبرص"، موضحًا أنّ "سفينة المسح السيزمي "أورك ريس" سيتمّ إرسالها إلى البحر المتوسط بعد استكمال أنشطتها الحالية في بحر مرمرة".

وكان قد شدّد وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​ على أنّه "إذا اتّخذ الأوروبيون قرارات ضدّ تركيا، فسنزيد فعاليّاتنا وأنشطتنا في شرق المتوسط، فلدينا ثلاث سفن تنقيب في شرق البحر المتوسط ، وسنرسل السفينة الرابعة".

ولدى تركيا حاليًّا ثلاث سفن حول قبرص، من بينها سفينتان للحفر.