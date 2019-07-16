الحوثيون يعلنون استهداف مطار جيزان بالسعودية بعدد من الطائرات المسيرة

أعلن المتحدث العسكري باسم ​الحوثيين​ عن استهداف مطار ​جيزان​ ب​السعودية​ بعدد من الطائرات المسيرة، مشيراً إلى "تعطل الملاحة الجوية في المطار بعد استهدافه بطائراتنا المسيرة".

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