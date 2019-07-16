الحوثيون يعلنون استهداف مطار جيزان بالسعودية بعدد من الطائرات المسيرة

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين عن استهداف مطار جيزان بالسعودية بعدد من الطائرات المسيرة، مشيراً إلى "تعطل الملاحة الجوية في المطار بعد استهدافه بطائراتنا المسيرة".
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