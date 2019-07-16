ميركل: منصب وزيرة الدفاع الالمانية سيملأ سريعا

أكدت المستشارة الألمانية، ​أنجيلا ميركل​ أن "الاختيار سيقع على وزير للدفاع سريعا بعد أن أعلنت، ​أورسولا فون دير لاين​، أنها ستستقيل"، مشيرةً إلى أن "ذلك سيكون بغض النظر عن نتيجة الاقتراع في ​البرلمان الأوروبي​، يوم الثلاثاء، حول قرار تعيينها رئيسة للمفوضية الأوروبية".

ولفتت إلى أن "وزراء الدفاع هم قادة ​القوات المسلحة​، لا يمكن ترك هذا المنصب شاغرا طويلا وبالتالي لن يمر وقت طويل وسيكون بإمكانكم أن تعرفوا الأمر".

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين أمس أنها ستقدم استقالتها من منصبها، يوم الأربعاء المقبل، بعد اختيارها لرئاسة ​المفوضية الأوروبية​.