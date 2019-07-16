ترامب: نريد مساعدة إيران والعمل معها ولا نسعى إلى تغيير النظام فيها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أنه "تم إحراز تقدم كبير في إطار قضية إيران"، مشيرًا إلى "أننا نريد مساعدة إيران والعمل معها ولا نسعى إلى تغيير النظام فيها"، مشددًا على "أننا نريد أن تخرج إيران من اليمن".
ولفت ترامب إلى أن "وضع تركيا معقد للغاية ونحن نتحدث مع المسؤولين الأتراك"، كاشفًا عن أن "تركيا طلبت مئة طائرة F-35 أميركية لكن لا يمكنها شراء المزيد بسبب حصولها على منظومة S- 400 الروسية".
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