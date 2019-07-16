سلطات بريطانيا: إرسال سفينة حربية ثالثة للخليج لا علاقة له بأزمة ايران

أوضحت السلطات البريطانية أن "إرسال ​السفينة​ الحربية إلى ​الخليج​ تحركات روتينية ومجدولة منذ فترة"، مشيرةً إلى أن "سفينة "كنت" الحربية ستنشر في الخليج بدلا من سفينة "دانكان".

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قد أفادت قبل قليل بان "بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة وناقلة إلى الخليج"، مشيرةً إلى أن "إرسال سفينة حربية بريطانية ثالثة للخليج لا علاقة له بأزمة إيران".