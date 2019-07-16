اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
برلين: اختارت أنغيلا ميركل الجلوس مجددا خلال عزف نشيدين وطنيين أثناء زيارة رسمية في برلين الثلاثاء بعد نوبات ارتجاف أصابتها ثلاث مرات خلال مراسم رسمية، ما يطرح تساؤلات عن صحتها.
وجلست المستشارة الألمانية على كرسي أبيض إلى جانب رئيسة وزراء مولدافيا مايا ساندو أثناء عزف النشيدين الوطنيين.
وكانت ميركل التي تحكم ألمانيا منذ 14 عاما، لم تحترم البروتوكول الخميس بعد أن جلست أثناء استقبالها رئيسة وزراء الدنمارك الجديدة ميتي فريديريكسن في باحة مقر المستشارية.
وأصيبت ميركل بثلاث نوبات ارتجاف خلال مراسم رسمية في الأسابيع الأخيرة لكنها سعت إلى الطمأنة الى أنها في حالة صحية جيدة.
ويرى 59% من الألمان أن هذه النوبات شأن "خاص" بميركل التي تحتفل غدا بعيد ميلادها ال65. لكن 34% يعتبرون أنه موضوع عام بحسب دراسة أخيرة لمعهد "سيفاي".
والمستشارة التي تنهي ولايتها الأخيرة في 2021 ستأخذ إجازتها الصيفية في نهاية تموز/يوليو ككل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تجلس مجددًا خلال مراسم استقبال رئيسة وزراء مولدافيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.