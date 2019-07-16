ترمب يؤكد أنه لا يسعى الى "تغيير النظام" في ايران

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واشنطن: أكد الرئيس الاميركي دونالد ترمب الثلاثاء أنه لا يسعى الى "تغيير النظام" في إيران، في وقت تكرر واشنطن تنديدها بممارسات طهران التي "تزعزع استقرار" الشرق الاوسط.

وقال ترمب في البيت الابيض "لا نسعى الى تغيير النظام (في إيران)، لا نسعى الى ذلك على الإطلاق"، لكنه تدارك "لا يمكنهم امتلاك السلاح النووي".