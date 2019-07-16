اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
واشنطن: أكد الرئيس الاميركي دونالد ترمب الثلاثاء أنه لا يسعى الى "تغيير النظام" في إيران، في وقت تكرر واشنطن تنديدها بممارسات طهران التي "تزعزع استقرار" الشرق الاوسط.
وقال ترمب في البيت الابيض "لا نسعى الى تغيير النظام (في إيران)، لا نسعى الى ذلك على الإطلاق"، لكنه تدارك "لا يمكنهم امتلاك السلاح النووي".
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يؤكد أنه لا يسعى الى "تغيير النظام" في ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.