أمريكا تدرج قياديين اثنين بفرع تنظيم القاعدة في مالي على قائمة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ) أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج قياديين بفرع تنظيم القاعدة في مالي على قائمتها العالمية للإرهاب . وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ أن واشنطن اتهمت القياديين المُضافين بالتورط في هجمات مزعزعة للاستقرار في مالي . وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية (علي مايشو) و(با أغ موسى) على أنهما إرهابيان عالميان وتم وضعهما على لائحة الأشخاص الذين يمكن حجب أموالهم في الولايات المتحدة.

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