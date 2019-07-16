الجريدة الرسمية تنشر تعديل قرار إنشاء جامعة هليوبوليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل قرار إنشاء جامعة هليوبوليس.

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري، على "يُستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2009 المشار إليه النصان الآتيان".

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وشملت المادة الأولى بعد تعديلها على إنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم جامعة هليوبوليس تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها الكيلو 3 طريق القاهرة بلبيس الصحراوي محافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

كما نصت المادة الثانية أن تتكون الجامعة من كليات الهندسة، وكلية الإدارة والاقتصاد، العلاج الطبيعي، والزراعة الحيوية، والصيدلة.