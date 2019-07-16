جامعة المنصورة تحتل المركز الثاني محلياً بتصنيف "الويبومتركس"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور اشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، ظهور الجامعة على موقع التصنيف الإسباني للجامعات "ويبومتركس" للنصف الثاني لعام يوليو ٢٠١٩، في المركز الثاني للجامعات الحكومية على مستوى مصر بعد جامعة القاهرة.

وقال عبدالباسط في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن جامعة المنصورة احتلت المركز رقم 822 على مستوى العالم.

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وأضاف أن الجامعة تقدمت في الترتيب السابق بإعلان التصنيف في النصف الأول يناير 2019 على مستوى الجامعات الحكومية محليا وعالميا، حيث احتلت الجامعة المركز الثالث محليا والمركز رقم "1350" على مستوى العالم.

وأكد رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة تتقدم فى التصنيفات العالمية للجامعات وتحتل مراكز متقدمة وتعمل على تنمية كافة المعايير المرتبطة بتواجدها في أكبر التصنيفات العالمية للجامعات، وتسعى إلى التحول الرقمي فى كافة الخدمات التعليمية والبحثية والمضي قدما فى تحسين كافة مقومات وعناصر الجودة للعملية التعليمية والبحثية لتتصدر الجامعة مكانة متميزة محليا ودوليا.

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