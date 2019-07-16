وزراء الإعلام العرب يبحثون اليوم دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب

وكالات- من المقرر أن تبحث الدورة الـ11 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب اليوم، الثلاثاء 16 جويلية 2019، بالقاهرة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، فضلا عن عدداً من البنود المهمة الأخرى كالإستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني.

وسيبحث وزراء الاعلام العرب عدة بنود في مُقدمتها القضية الفلسطينية؛ كونها أحد البنود الرئيسية التي تعرض بشكل دائم على المجلس والتي ما زالت تعتبر القضية المركزية للأمة العربية، خاصة في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي، إضافة للموضوعات الأخرى التي تندرج تحته كالخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وسيناقش المجتمعون توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي وإعداد مشاريع القرارات وجدول أعمال الدورة الوزارية الـ 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة غد الأربعاء بالقاهرة.

من جهة أخرى، يأتي في صدارة أولويات هذه الدورة اعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي، والذي يرسخ القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلاميين، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية.

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وتشهدُ هذه الدورة استحداث بند جديد وهو "إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية"، وهو مجال جديد للدراسة يهدف للحماية من الآثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها.

وتترأس السعودية هذه الدورة التي ستنطلق أعمالها اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وسيحضر هذه الدورة التي تضم عضوية كل من تونس ومصر والإمارات والعراق والصومال والسودان، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي.