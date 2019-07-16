قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي إن الحكومة الاتحادية ترحب بأجواء التعاون والتفاهم مع حكومة إقليم كردستان والحكومات المحلية ؛ من أجل تعزيز التكامل وحل جميع الإشكالات لمصلحة جميع العراقيين.
وذكر مكتب عبد المهدي - فيبيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - أن رئيس مجلس الوزراء أكد، خلال لقائه بمكتبه اليوم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني والوفد المرافق له، استعداد حكومة الإقليم لحل جميع المسائل العالقة.
من جهته، أشار البارزاني - خلال اللقاء - إلى حرصه على زيارة بغداد كأول محطة له بعد استلامه مهام منصبه رئيسًا للحكومة، مؤكدا استعداد حكومة الإقليم للعمل المشترك والتعاون وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الحكومة الاتحادية؛ لحل جميع المسائل العالقة وفق الدستور.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقي: نرحب بأجواء التعاون والتفاهم مع إقليم كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.