صورة.. مأدبة عشاء فاخرة تطيح بوزير البيئة الفرنسى

قدم وزير البيئة الفرنسي فرانسوا دو روجي استقالته، بعد أيّام من كشف موقع (ميديا بارت) الاستقصائي بالأدلة والصور قيامه بإستضافة مآدب عشاء باذخة عندما كان رئيسا للبرلمان، والتى كانت تحتى على كمية كبيرة من الكافيار والاستاكوزة.

وقال دو روجي إنه استقال، بعد تقارير إعلامية تتهمه بالإنفاق الباهظ، بما في ذلك على حفلات

عشاء فاخر، فيما انتقد وسائل الإعلام، وفقا لوكالة "فرانس برس".وقال دو روجي، الذي شغل منصب وزير الخارجية، وهو ما جعله الرجل الثاني في الدولة، "إن هجمات وسائل الإعلام التي تستهدف عائلتي تجبرني على اتخاذ الخطوة اللازمة للوراء، لقد قدمت استقالتي إلى رئيس الوزراء هذا الصباح".وكان وزير البيئة الفرنسي فرانسوا دو روجي، رد في وقت سابق، على انتقادات حادة طالته، ونفى أن يكون لديه أي ميل للترف، مؤكدا أنه لن يستقيل، وقال إنه يكره الكافيار وإن الشمبانيا تسبب له الصداع.ونفى دو روجي، أن يكون لديه أي ميل نحو حياة الترف، وذلك بعد اتهامات له بتبديد أموال دافعي الضرائب على حفلات باذخة في فضيحة تهدد بعرقلة مساعي الحكومة للإصلاح.