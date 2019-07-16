بريطانيا ترسل 3 سفن حربية بعد حادثة اعتراض الزورق الإيراني

عقب التهديدات التي أطلقها النظام الإيراني أمس، بالرد على احتجاز سفينتها في جبل طارق، كشفت مصادر صحفية أن زورقا إيرانيا مفخخا اعترض مسار المدمرة البريطانية "إتش. إم. إس. دنكان المتجهة إلى الخليج العربي أمس، فيما أعلنت المدمرة حالة تأهب قصوى، بعد اكتشاف الزورق المليء بالمتفجرات في البحر الأحمر. وأكد تقرير في صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن الزورق الذي يتم التحكم فيه عن بُعد "يصل حتى أربعة أميال"، ربما يكون قد أرسل هناك من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، فيما قالت صحيفة "تايمز"، إن بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة وسفينة إمداد إلى الخليج. ووفقا للصحيفة، فإن مدمرة "دنكان" المدججة بالسلاح، والتي من المقرر أن تنضم إلى الفرقاطة "إتش. إم. إس. مونتروز" تبحر عبر قناة السويس. وتعد المدمرة "إتش. إم. إس. دنكان" أحدث سفينة حربية تنضم إلى تجمع الأسطول البريطاني في الخليج، وكانت أميركا قد أرسلت سفينة حربية ونظام دفاع صاروخي من نوع "باتريوت" إلى المنطقة، وسط تصاعد التوترات مع إيران منذ مايو الماضي. ويأتي اعتراض مسير المدمرة البريطانية بالتزامن مع تهديد المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، بالرد على احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، بسبب انتهاكها العقوبات الأوروبية. وأكد مسؤول إماراتي، مراقبة الوضع عن كثب بشأن ناقلة النفط في مضيق هرمز بالتعاون مع الشركاء الدوليين.



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