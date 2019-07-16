قوة دفاع البحرين: قطر تسعى لتقويض مجلس التعاون وإثارة الفتنة بين دوله

أكدت قوة دفاع البحرين، اليوم الثلاثاء، أن برنامج (ما خفي أعظم)، الذي بثته قناة الجزيرة القطرية مساء الأحد الماضي، حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد مملكة البحرين، وسعياً من قطر لتقويض مجلس التعاون الخليجي وإثارة الفتنة بين دوله.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوة دفاع البحرين، في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، إن "المعلومات التي أدلى بها المدعو ياسر عذبي الجلاهمة، في هذا البرنامج معلومات مغلوطة وتعد تزويراً للحقيقة والواقع، حيث أن كتيبة الأمن الداخلي التي يعمل من ضمنها المذكور في عام 2011، كانت قوات مساندة لوزارة الداخلية لتأمين مستشفى السلمانية، ولم تكلّف هذه الكتيبة بأي مهام في عملية دخول الدوار، وبالتالي فإن كافة الادعاءات الكاذبة التي ساقها المذكور في البرنامج بما فيها تعداد الكتيبة ووضع أسلحة وتصويرها من قبل وزارة الداخلية في الدوار، معلومات لا تمت للواقع والحقيقة بأية صلة".

وأضاف البيان أن "في عام 2018 تم رصد المدعو ياسر عذبي الجلاهمة من خلال الأجهزة الأمنية في قوة دفاع البحرين بقيامه بتجنيد خلايا تجسسية عنقودية لصالح دولة أجنبية (قطر)، حيث أشترك مع متهمين آخرين من خلال السعي والتخابر في ارتكاب جناية إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد، وتسليم هذه المعلومات للأجهزة الاستخباراتية القطرية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة مملكة البحرين، والإضرار بمركز البلاد الحربي".

وتابع البيان "أن الجلاهمة قام والمتهمون الآخرون، بالإفضاء بمعلومات رسمية وإيضاحات عن مسائل وأمور عسكرية سرية إلى أشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها، وأنه بعد انتهاء النيابة العسكرية من التحقيق فـي القضية، تـم إحالتهـا إلـى المحكمـة العسكريـة المختصـة، حيث صدرت بتاريخ 30/4/2019 أحكام حضورية متفاوتة بحق المتهمين ما بين السجن المؤبد والسجن المؤقت، وغيابياً بحق المدعو ياسر عذبي الجلاهمة (بالإعدام) وتنزيل رتبته إلى جندي وطرده من قوة الدفاع وعدم التحلي بأي وسام أو نوط وشطب اسمه من قائمة أعضاء القوة الاحتياطية، ومازال المذكور مطلوباً للعدالة".

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وأوضح البيان أن "المذكور صدر بحقه في عام 2013 حكم بالسجن لمدة (عشر سنوات)، وذلك لعدم تلبية الدعوة للقوة الاحتياطية، بعد أن فر إلى (قطر) وتجنس بجنسيتها دون موافقة الجهات المختصة في قوة دفاع البحرين، وقد صدرت بحقه مذكرة قبض من خلال الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لملاحقته قضائياً".

وتابع البيان، أن "أسلوب برنامج قناة الجزيرة القطرية يحث على الكراهية ويثبت للعالم بأن قطر تحتضن الإرهابيين وتدفع لهم الأموال لتشويه صورة مملكة البحرين، سعياً منها إلى تقويض السلم الأهلي وشق الصف الوطني والخليجي".

وأكد أن "الهدم القطري سيستمر باستهدافنا، ولكن تبقى البحرين شامخةً عربية خليفية آمنة مطمئنة بالتفاف شعبها حول قيادته، وستبقى قوة دفاع البحرين دائماً الدرع الحصين لمملكتنا الغالية في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة".