وزير الجيوش الأميركي: شراء تركيا للصواريخ الروسية قرار "سيء ومخيب للآمال"

وصف مارك إسبر مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنصب وزير الدفاع، قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 بأنه "قرار سيء ومخيب للآمال".

وقال إسبر وزير الجيوش في شهادة اليوم الثلاثاء أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إنه لا يمكن لتركيا أن تمتلك الطائرة إف-35، المقاتلة المتطورة القادرة على التخفي عن الرادار، ومنظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي في آن وحد.

وأضاف أن "السياسة التي أبلغت بها نظيري وزير الدفاع (التركي) هي أنه يمكنكم امتلاك منظومة إس-400 أو إف-35، لا يمكنكم امتلاك الاثنين".

وأشار إلى أن "حيازة منظومة إس-400 تقوض بشكل أساسي قدرات إف-35 وقدرتنا على الاحتفاظ بالتفوق الجوي فيما بعد".

وعاد إسبر إلى منصب وزير الجيوش بعد تنحيه عن منصب القائم بأعمال وزير الدفاع بينما يناقش مجلس الشيوخ ترشيحه.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشاد بصفقة أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 مع روسيا أمس الاثنين، قائلاً إن الهدف التالي هو الإنتاج المشترك للصواريخ مع موسكو.

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وقال أردوغان في حفل افتتاح مبنى مقر الشرطة الجديد في أنقرة، إن شحنات إس-400 ستكتمل بحلول أبريل 2020.

ويمثل شراء تركيا لأنظمة الدفاع الروسية، التي تقول واشنطن إنها غير متوافقة مع شبكة الدفاع التابعة لحلف الأطلسي، واحدة من سلسلة من القضايا موضع الخلاف بين واشنطن وأنقرة.

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وقد تواجه تركيا الاستبعاد من برنامج المقاتلات "إف-35" القادرة على التخفي عن أنظمة الرادار، ما يعني أنها لن تكون جزءاً من عملية إنتاجها أو قادرة على شراء المقاتلات التي طلبتها.

واستبعد أردوغان هذا الاحتمال، لكن واشنطن بدأت بالفعل عملية استبعاد تركيا من البرنامج، وأوقفت تدريب الطيارين الأتراك في الولايات المتحدة على الطائرة.