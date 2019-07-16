كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة اليونانية تعتقل قاتل العالمة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول كبير اليوم الثلاثاء، إن الشرطة اليونانية عثرت على المشتبه به الذي اغتصب وقتل عالمة الأحياء الأمريكية الذي عثر على جثته في جزيرة كريت في 8 يوليو.

ووفقاً لوكالة رويترز، تم العثور على سوزان إيتون، 60 سنة، عالمة الأحياء الجزيئية في معهد ماكس بلانك في دريسدن، ألمانيا، ميتة في قبو عسكري مهجور بعد حوالي أسبوع من اختفائها.

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وقال كونستانتينوس لاجوداكيس، المدير العام لمديرية الشرطة بالجزيرة، إن رجلاً يبلغ من العمر 27 عامًا تم احتجازه بسبب وفاتها، اعترف بالجريمة.

وأضاف لاجوداكيس في بيان متلفز، أنه من المقرر أن يمثل أمام محكمة يوم الثلاثاء.

وإيتون، التي كانت وفقًا للأصدقاء والأقارب قد تدربت على فنون القتال، كانت في جزيرة كريت لحضور مؤتمر علمي.