كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهجرة من أوروبا الشرقية ترفع معدلات السكان بألمانيا لمستوى قياسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن عدد سكان ألمانيا وصل إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 83 مليون شخصاً في العام الماضي، ويعود السبب في ذلك إلى حد كبير إلى الهجرة، التي جاء معظمها من أوروبا الشرقية.

وقال مكتب الإحصاء الفيدرالي، إن صافي الهجرة انخفض إلى نحو 400 ألف شخص في عام 2018 من 416 ألف في العام السابق، وظلت دول الاتحاد الأوروبي المصدر الرئيسي للوافدين الجدد، حيث بلغ صافي الهجرة 202،000.

وأظهرت البيانان أنه تضمن هذه المجموعة، كان صافي الهجرة أعلى من رومانيا (68000) ، وكرواتيا (29000) ، وبلغاريا (27000) وبولندا (20،000).

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وأدى ارتفاع معدلات التوظيف وتراجع البطالة إلى تضييق سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يكافح أرباب العمل لتوظيف أكثر من مليون وظيفة والاختناقات المرتبطة بالعمل تحد من النمو الاقتصادي العام.

وتعنى شيخوخة السكان ومعدلات المواليد المنخفضة أن القوى العاملة في ألمانيا من المحتمل أن تتقلص على مدار العقود المقبلة، لذلك يعتبر المهاجرون حاسمين لمساعدة الشركات في العثور على العمال الذين تدعم مساهماتهم في التقاعد تقاعد عدد المتقاعدين.

ويبدو أن عددًا قليلاً من اللاجئين من الدول التي مزقتها الحرب يصلون إلى ألمانيا، وهبط صافي الهجرة من سوريا إلى النصف إلى 34،000 في عام 2018 من 60،000 في العام السابق، كما هبط صافي الهجرة من أفريقيا إلى 34000 من 35000.