كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبى يستعد لـ"بريكست" دون اتفاق أو تأجيل أخر فى حالة فوز جونسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الاتحاد الأوروبي إما لخروج بريطانى "بريكسيت" بدون صفقة أو تأجيل آخر إذا ما أصبح بوريس جونسون رئيساً لوزراء بريطانيا الأسبوع المقبل، حيث قال التكتل إنه لن يعيد فتح المفاوضات.

ويمكن أن تتفاقم أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي استمرت ثلاث سنوات، حيث تعهد جونسون بترك الاتحاد الأوروبي "فعل أو يموت"- مع أو بدون اتفاق- في 31 أكتوبر يضع بريطانيا في مسار تصادمي مع من زعماء الكتلة الـ27 الآخرين وبرلمانه. .

ووفقاً لوكالة رويترز، يتمثل القلق فى التأثير المحتمل على اقتصاد الاتحاد الأوروبي البالغ 18.7 تريليون دولار والذي تكثف فيه العواصم الأوروبية ضغوطها على أيرلندا لتسريع الاستعدادات للخروج بدون صفقة يمكن أن تفسد الأسواق المالية وتزعزع التجارة، حيث أصبح المزاج في أوروبا قاتماً.