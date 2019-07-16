كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعتزم إرسال سفينة تنقيب رابعة قبالة قبرص بعد العقوبات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء، إن أنقرة تعتزم إرسال سفينة رابعة إلى المياه قبالة قبرص للبحث عن الغاز والنفط رغم تحركات الاتحاد الأوروبي للحد من الاتصالات وتمويل أنقرة بشأن هذه القضية.

ووفقاً لوكالة رويترز، قالت وزارة الخارجية التركية :"لن تؤثر القرارات على أدنى تقدير في تصميم بلدنا على مواصلة أنشطة المواد الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط".

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وينبع الخلاف من تداخل مطالبات تركيا وقبرص بالمياه الإقليمية المرتبطة بانقسام الجزيرة بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، وترفض أنقرة الاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً مع دول البحر المتوسط ​​الأخرى بشأن المناطق الاقتصادية البحرية.

وطلبت تركيا من شركات الطاقة ألا تعمل مع الحكومة القبرصية، وأرسلت سفن للتنقيب عن الجزيرة المنقسمة منذ الغزو التركي عام 1974 بسبب الانقلاب الذي ألهمته اليونان.

وعلق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، المفاوضات بشأن اتفاق النقل الجوي الشامل واتفقوا على عدم عقد مجلس الشراكة ومزيد من الاجتماعات للحوارات رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في الوقت الحالي.