كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة: خفض 300 سعرات حرارية يقلل خطر الإصابة بأمراض السكر والقلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشير دراسة جديدة إلى أن خفض 300 سعر حراري يومياُ- أي ما يعادل تناول 6 أوريو بعد تناول وجبة خفيفة من وجبة طعامك- يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، اليوم، كان لدى الباحثين في جامعة ديوك 218 مشاركًا متخصصًا في الدراسة يخفضون السعرات الحرارية اليومية بمقدار الربع- على الرغم من أن ذلك أثبت عدم استدامته للبعض- لمدة عامين.

وفي نهاية وجباتهم الغذائية الممتدة، لم يفقد المشاركون الوزن فقط وأبقوا عليه، ولكن مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري انخفضت، وكذلك انخفضت مستويات الالتهاب لديهم بشكل عام.

ورغم أنهم لا يستطيعون تحديد السبب، يعتقد مؤلفو الدراسة أن هناك شيئًا حول الحد من السعرات الحرارية- مثل تخطي الحلوى- وهو أمر جيد، حتى لو لم نكن زائدي الوزن.