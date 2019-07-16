كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: 820 مليون جائع فى العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولو الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الجوع في العالم يزداد للعام الثالث على التوالي.

وأظهر تقرير صادر عن المنظمة العالمية أن أكثر من 820 مليون شخص يعانون من سوء التغذية في عام 2018، وبدأت المشكلة تتصاعد في عام 2015، قبل التأثير على 811 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بعد عامين.

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ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يلقي الخبراء باللوم على تغير المناخ في حدوث "تحول" في كيفية إنتاج الغذاء، مما يؤدى إلى "تحديات تغذية جديدة"، كما حذروا من أن هدف "القضاء على الجوع بحلول عام 2030" لن يتحقق "بهذا المعدل".

وفي الوقت نفسه، يشير تقرير الأمم المتحدة أيضًا إلى أن السمنة آخذة في الازدياد في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يعيقه نقص الإمدادات الغذائية الصحية.

وبينما تضم آسيا وإفريقيا تسعة من كل عشرة أطفال يعانون من سوء التغذية في العالم، فإنهم يؤويون أيضًا ما يقرب من ثلاثة أرباع أطفالها الذين يعانون من زيادة الوزن، وفقًا للتقرير.