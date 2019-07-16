كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تعيد فتح مجالها الجوى أمام الطيران المدنى بعد توترات كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت باكستان فتح مجالها الجوي أمام الطيران المدني اليوم الثلاثاء بعد أشهر من القيود التي فرضت بعد الاشتباكات مع الهند، والتي فرضت طرقًا طويلة كلفت شركات الطيران ملايين الدولارات.

"وأصبح المجال الجوي الباكستاني مفتوح لجميع أنواع حركة النقل المدني على طرق (خدمة النقل الجوي) المنشورة"، وفقًا لما يسمى "إخطار الطيارين" المنشور على موقع هيئة الطيران المدني الباكستانية بعد منتصف الليل بفترة قصيرة.

وأثّرت القيود المفروضة في فبراير على مئات الرحلات الجوية والتجارية كل يوم، مما زاد من زمن الرحلة للركاب وتكاليف الوقود لشركات الطيران.

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وقالت وزارة الطيران المدني الهندية إنه بعد رفع الطائرة، لم تكن هناك قيود أخرى على المجال الجوي في أي من البلدين.

"وأضافت :"لقد بدأت الرحلات الجوية باستخدام الخطوط الجوية المغلقة ، مما جلب راحة كبيرة لشركات الطيران ،"

وأغلقت باكستان مجالها الجوي بعد هجوم شنته جماعة متشددة مقرها باكستان في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند أدى إلى مواجهة مسلحة بين القوى المسلحة نووياً.

ونفذ البلدان غارات جوية فوق أراضي الطرف الآخر، وخاضت الطائرات الحربية معارك قصيرة حول سماء منطقة كشمير المتنازع عليها أسقطت خلالها طائرة مقاتلة هندية.