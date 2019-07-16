كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر ترفض تدخل "بلد جار" عسكريا في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، رفضها لما وصفته بالتدخل العسكري الأجنبي في إدلب السورية.

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن "هذا التدخل سيطيل عمر الأزمة ويقوض فرص حلها وفق مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية".

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ونقلت الوكالة عن المسؤول رده على سؤال بخصوص استمرار الأزمة في سوريا خاصة تدهور الوضع الأمني في شمال هذا البلد، الذي أكد "تضامن الجزائر مع الحكومة والشعب السوري الشقيق".

ولفت المصدر إلى الجهود المبذولة والتضحيات المقدمة من أجل استعادة السلم والأمن وبسط سيادة الدولة والشعب على كامل التراب السوري.

واعتبر أن "التدخل العسكري الموصوف في منطقة إدلب من طرف بلد جار أنه إضافة إلى كونه إخلال بمبدئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، فإن من شأنه إطالة عمر الأزمة وتقويض فرص حلها عن طريق الحوار السياسي".