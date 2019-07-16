كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية: المحادثات النووية فى خطر بسبب المناورات بين واشنطن وسول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة على استعداد لكسر وعدها بعدم إجراء مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية، مما يعرض المحادثات تهدف إلى جعل كوريا الشمالية تتخلى عن أسلحتها النووية في خطر.

وفى بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "كي سي إن"، قال "إن نمط الولايات المتحدة المتمثل في التراجع من جانب واحد عن التزاماتها يدفع بيونج يانج إلى إعادة النظر في التزاماتها بوقف تجارب الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء الجهود لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية الشهر الماضي عندما رتب اجتماعًا مفاجئًا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على الحدود بين الكوريتين.

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وقال ترامب إنهم وافقوا على استئناف ما يسمى بالمحادثات على مستوى العمل، والتي توقفت منذ انهيار القمة الثانية في فبراير، ومن المتوقع أن المفاوضات في الأسابيع المقبلة.

لكن متحدثاً بإسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية شكك في ذلك، قائلاً إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تمضيان قدما في مناورات هذا الصيف، والتي وصفها بأنها "بروفة حرب".

ومن المتوقع التدريبات في أغسطس.