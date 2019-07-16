كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مديرة صندوق النقد الدولي لاغارد تتقدم باستقالتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أنها قدمت استقالتها اليوم الثلاثاء، من رئاسة الصندوق، مسيرة إلى أن الاستقالة ستدخل حيز التنفيذ من 12 سبتمبر المقبل.

وقالت لاغارد في بيان إنها "التقت مع المجلس التنفيذي، وقدمت استقالتها من الصندوق بداية من 12سبتمبر 2019".

وأوضحت لاغارد أن "عملية ترشحي لمنصب رئيس البنك المركزي الأوروبي، والوقت الذي ستتخذه، جعلتني اتخذ هذا القرار، لصالح الصندوق، حيث سيسهل من عملية اختيار خلفا لي".