كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشح الاتحاد الأوروبي: مستعدة لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد إذا لزم الأمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت اورسولا فون دير لين المرشحة لرئاسة المفوضية الاوروبية اليوم الثلاثاء انها مستعدة لتمديد جديد لرحيل بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اذا احتاج الامر لمزيد من الوقت لسبب وجيه.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الكتلة في 31 أكتوبر، وهو بالفعل تأخير كبير من تاريخ الانسحاب الأصلي.

كما توصلت الحكومة البريطانية إلى اتفاق مع بروكسل، ولكن تم هزيمة الصفقة في البرلمان، مما أدى إلى عدم اليقين الشديد.

وستتنحى رئيسة الوزراء تيريزا ماي قريبًا، وقد تعهد بوريس جونسون، المنافس على هذا المنصب، بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بدونه في 31 أكتوبر.

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وقالت فون دير لين للبرلمان الأوروبي حيث من المقرر أن يصوت الأعضاء على ترشيحها لرئاسة السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي "إنني مستعد لتمديد آخر لموعد الانسحاب في حالة الحاجة إلى مزيد من الوقت".

وأضافت "على أي حال ستبقى المملكة المتحدة حليفتنا وشريكنا وصديقنا".

و في وقت سابق من شهر يوليو، تم ترشيح فون دير لين، وزير الدفاع الألماني الحالي، من قبل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليحلوا محل الرئيس الحالي للمفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر.

