كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا ردا على إيران: أي تصعيد في الخليج ليس في مصلحة أحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، أن "أي تصعيد في التوتر بمنطقة الخليج بين الدول الغربية وإيران ليس في مصلحة أحد".

وذكرت وكالة "رويترز" أن التصريحات البريطانية "جاءت بعد تهديدات من إيران بالرد على احتجاز ناقلة نفط".

وأضاف المتحدث قائلا "كان موقفنا دوما ثابتا: التصعيد في الخليج ليس في مصلحة أحد وأكدنا ذلك مرارا للإيرانيين".

يذكر أن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، قال في وقت سابق إن إيران سترد على "القرصنة" الإيرانية بسبب احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق في مطلع يوليو تموز.

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وردا على سؤال بشأن تقارير ذكرت أن بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة وسفينة إمداد إلى الخليج، قال المتحدث "لدينا وجود دائم في المنطقة".

وقال خامنئي، خلال لقائه أئمة الجمعة في طهران، اليوم الثلاثاء، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تترك سرقة ناقلة النفط من قبل بريطانيا دون رد"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "سوف نرد على سرقة ناقلة النفط الإيرانية عندما تأتي الفرصة والمكان المناسب".

وكانت سلطات جبل طارق قد احتجزت ناقلة النفط الإيرانية مطلع يوليو الجاري، إذ قالت بريطانيا إن الناقلة كانت في طريقها إلى سوريا وهو ما نفته طهران.