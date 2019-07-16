اعمارة: مشكلة الماء عالمية.. وقريبا سيتم تزويد جميع الدواوير القروية بالماء

قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، إن” مشكلة الماء عالمية، ولا تخص المغرب لوحده”، داعيا إلى “عدم تضخيمها، مع ضرورة مساهمة الجميع في حلها، واقتراح حلول عملية لمواجهة الندرة، التي تعرفها بعض المناطق في المغرب”.

وأورد عمارة أن الحكومة اتخذت قرارا جريئا لمواجهة مشكلة ندرة المياه، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب”. وأكد الوزير ذاته أن “جميع الدواوير القروية سيتم تزويدها بالماء من دون استثناء”.

وأضاف اعمارة، في تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين، أمس الاثنين، في مجلس النواب، “أن الدواوير، التي تعاني مشكلة ندرة المياه لن تكون مرتبطة بالمنظومات المحلية التقليدية، التي كانت مرتبطة بها، بل إنها ستزود بالماء انطلاقا من منظومة جديدة، تهم السدود، أو تحلية مياه البحر، وعن طريق التوزيع المباشر للماء”.

وأشار اعمارة إلى أن هذا المشروع كان محط اجتماعات، ترأسها الملك محمد السادس، وسيكلف 118 مليار درهم لـ8 سنوات المقبلة، مردفا: “لقد أدخلنا جميع المراكز، والدواوير في ما يتعلق بهذا البرنامج، الذي سيقضي بشكل نهائي على ندرة المياه”.