نجاة الرجوي تحضر لعمل مع فنان مصري – صورة

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تحضر الفنانة نجاة الرجوي، في الوقت الحالي، لعمل مصري رفقة الفنان المصري عصام كاريكا.
وشاركت الرجوي مع جمهورها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، ليلة أمس الاثنين، صورة رفقة كاريكا، وكانت معهما الفنانة حكمت، وسيدتين أخريتين.
وكشفت الرجوي في تعليقها أن أغنيتها المصرية، التي تصدرها قريبا، تحمل عنوان “عملتك قيمة”، وتعاملت فيها مع عصام كاريكا.
وتجمع عصام كاريكا علاقة صداقة بعدد من الفنانين المغاربة، وهو ما يفسر تعامله المتكرر معهم، وعلى رأسهم الفنانة زينة الداودية.
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