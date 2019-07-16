بعد تألقه في “الكان”.. بن ناصر يقترب من عملاق الدوري الإيطالي

أكدت شبكة “سكاي سبور” الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن انتقال نجم خط وسط المنتخب الجزائري اسماعيل بن ناصر إلى صفوف ميلان الإيطالي.
وأشارت “سكاي سبور”، أن اللاعب سيوقع عقد انضمامه لفريقه الجديد، عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، التي تجمع مباراتها النهائية بين الجزائر والسنغال، الجمعة القادم.
وأوضحت الشبكة ذاتها، أن بن ناصر سيوقع في كشوفات ميلان، بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح، عقدا يمتد لخمس سنوات، بقيمة 16 مليون يورو.
وجاور صاحب 21 عاما، الموسمين الماضيين نادي إمبولي الإيطالي، قادما إليه من فريق آرسنال الإنجليزي، علما أنه خاض تجربة أخرى منتصف موسم 2017/2016 في صفوف نادي تور الفرنسي، بنظام الإعارة من النادي اللندني.
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