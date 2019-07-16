ظاهرة لن تتكرر قبل أربع سنوات.. العالم العربي يشهد خسوفا جزئيا للقمر

يشهد العالم العرب، مساء اليوم الثلاثاء، خسوفاً جزئياً للقمر، في ظاهرة لن تتكرر مرة أخرى قبل أربع سنوات من الآن، وتحديداً في 28 أكتوبر من عام 2023.

وأفادت الحسابات الفلكية للدليل الفلكي السنوي الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن جميع مراحل الخسوف منذ بدايته حتى نهايته تبلغ مدة قدرها خمس ساعات وثمان وثلاثين دقيقة تقريبا، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

ويحدث الخسوف عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران، وعندما يكون هذا الاقتران كاملاً يحدث الخسوف الكلي أو يكون جزئياً عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر، ويبدو ظل الأرض على وجه القمر.