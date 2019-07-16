الرقم الأخضر يُطيح بقيادي في حزب “الإستقلال” بآسفي متلبسا بتسلم 2000 درهمًا رشوة

ألقت مصالح الشرطة القضائية، أمس الاثنين، القبض على قيادي في حزب الإستقلال بإقليم آسفي، متلبسا بتسلم مبلغ 2000 درهمًا كرشوة، بعدما أقدمت سيدة على الاتصال بالرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة لتبليغ عن الرشاوى.

ويتعلق الأمر بموظف بالشرطة الإدارية للمجلس الترابي لآسفي.

ووفقا لمعطيات “اليوم24” فإن إحدى السيدات أبرمت اتفاقا مع الموظف المذكور بغرض الوساطة لصحالها في غرض إداري مقابل مبلغ 2000 درهمًا، وبعدما عقدت معه الإتفاق ومكان اللقاء، أبلغت رئاسة النيابة العامة بتفاصيل الموضوع، وبينما كان الموظف وهو عضو بحزب الإستقلال لآسفي، جالسا رفقة السيدة بإحدى المقاهي وسط مدينة آسفي، تدخلت الشرطة القضائية وضبطت بحوزته مبلغ 2000 درهمًا، وعلم “اليوم24” أن القيادي المذكور سيقدم أمام أنظار النيابة العامة في حالة اعتقال.