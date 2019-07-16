رهط: إصابة خطيرة لطفلة في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت طفلة تبلغ من العمر عامين، مساء اليوم، الثلاثاء، بجروح خطيرة، إثر تعرضها لحادث دهس في مدينة رهط بمنطقة النقب.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن الطفلة نقلت إلى مركز تابع لـ"نجمة داود الحمراء" في رهط، بعد تعرضها للدهس.
وذكرت المصادر الطبية أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للطفلة وجرى نقلها إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع وهي بحالة خطيرة.
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