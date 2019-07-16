زيدان يعود لقيادة تدريبات ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عاد لقيادة تدريبات فريقه ريال مدريد الإسباني في المعسكر التحضيري للموسم الكروي الجديد في مدينة مونتريال الكندية.

وكان زيدان قد غادر المعسكر يوم الجمعة الماضي، بسبب وفاة شقيقه فريد، وعاد مساء أمس الإثنين وظهر اليوم في المران، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وتواجد جميع اللاعبين في المران، عدا إبراهيم دياز الذي تعرض للإصابة في الفخذ مؤخرًا، حرمته من التواجد مع الفريق.

وعاد الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط الوسط للمشاركة مع زملائه، بعدما غاب في الأيام الماضية حيث اشتكى من إصابة في القدم، جعلته يتواجد فقط في صالة الألعاب الرياضية منفردًا.

ويخوض اللاعبون التدريبات على حصتين يوميًا، وبدأ اللاعبون في تدريبات الإحماء مع الكرة، وبعد ذلك قاموا بتمارين على الضغط والاستحواذ.