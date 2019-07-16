محافظ البصرة يدعو المحاضرين الذين لم يتم تعيينهم للتظاهر الخميس المقبل

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "العيداني دعا المحاضرين الذين لم يتم تعيينهم على ملاك تربية البصرة للتظاهر يوم الخميس المقبل".

ويعتزم المئات من أبناء محافظة البصرة الخروج بتظاهرة يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.

