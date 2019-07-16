مجلس البصرة: طلبنا من الحكمة مراجعة امرهم داخل المحافظة ولا نريد فوضى في المدينة

اعلن مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، انه طلب من تيار الحكمة "مراجعة امرهم" داخل المحافظة، مشيرا الى ان امن البصرة واستقرارها مسؤولية الجميع.

وقال رئيس المجلس صباح البزوني في حديث لـ الخليج 365، إن "امن البصرة واستقرارها مسؤولية الجميع، وتيار الحكمة شريك داخل الحكومة المحلية"، معتبرا ان "اقامة تظاهرات خاصة بالحكمة يثير القلق، وإن اقررنا بإنضباط تيار الحكمة لكننا لا نقر بإنضباط الاطراف الاخرى التي ستشارك بالتظاهرات" .



واضاف البزوني، "ربما تبدأ التظاهرات بسلمية، لكننا لا نعرف كيف ستنتهي، لهذا طلبنا من تيار الحكمة مناقشة هذا الموضوع خلال جلسة اليوم كي لا تكون الاوضاع القادمة فوضوية وغير مستقرة".

وأعتبر تيار الحكمة الوطني، الأحد (15 تموز 2019) محافظ البصرة أسعد العيداني بانه "أصغر من أن يهدد التيار"، فيما اكد انه لن يتم رفع أي شعار له خلال التظاهرات التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل في البصرة وعدد من المحافظات.