الحلبوسي للبارزاني: هناك نية صادقة في البرلمان لوضع حلول لكل الخلافات

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم، رئيس حكومة إقليم كردستان والوفد الحكومي المرافق له".

وأشار الحلبوسي خلال اللقاء، إلى "ضرورة أن تمضي حكومة الإقليم قُدُماً لخدمة العراق الواحد الموحد، وأن تطرحَ خطابا متوازنا وشفافا لحل جميع المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الإتحادية".



وشدد على أن "هناك نية صادقة في مجلس النواب لوضع حلول لكل الخلافات، وسيوفر المجلس الغطاء السياسي والتشريعي لها ووفق ما أقرهُ الدستور العراقي"، مؤكداً "دعمه ومساندته لتقريب وجهات النظر وتسوية كل الخلافات بما يخدمُ مصلحة العراق العليا".

من جانبه، أوضح رئيس حكومة إقليم كردستان إن زيارته وأعضاء حكومته لبغداد بعد يوم واحد من تشكيلها هي تعبيرٌ عن النوايا الصادقة للعمل على تصفير كل المشاكل بروح الأخوة والانتماء الوطني.



وأشار إلى أن "الإقليم جزء مهم من العراق، وأن الشعب الكردي وقواه السياسية شريكٌ أساسي في عملية البناء الديمقراطي الجديد".