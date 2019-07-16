إدراج قيادي بالقاعدة في مالي على قائمة الإرهاب الأمريكية

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عضوا بارزا في فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في مالي على قائمة الإرهاب العالمي.

وذكر بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن الإرهابي متهم بالمشاركة في هجمات لزعزعة الاستقرار في البلد الواقع غرب أفريقيا.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنها صنفت با أغ موسى القيادي بجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" إرهابيا عالميا وأدرجته على قائمة بالأشخاص الذين ينبغي تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

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وقال سيجال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة في بيان، "تستهدف الوزارة قيادة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، فرع تنظيم القاعدة في مالي، لدورها المزعزع للاستقرار من خلال شن هجمات إرهابية في أنحاء البلاد".

وأضاف "يساهم با أغ موسى، نظرا لكونه قياديا في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بشكل مباشر في العنف والاضطرابات التي يؤججها إرهاب القاعدة".

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية حملتها ضد الكيانات الإرهابية في أنحاء العالم، عبر إدراجها في قوائم الإرهاب ومنعها من التحكم في أصولها المالية بالبلاد، في إطار حربها على الإرهاب.

يشار إلى أن وزارة الخزانة أدرجت الأسبوع الماضي 3 قيادات من مليشيا حزب الله الإرهابية في لبنان على قوائم الإرهاب، لاستغلال مناصبهم لتسيير أجندة خبيثة لصالح إيران.

كما سبق أن أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية مليشيا حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في أكتوبر/تشرين الأول 1997، ومنظمة إرهابية مدرجة بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في أكتوبر/تشرين الأول 2001.