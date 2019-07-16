الان تتابع بريطانيا ترد على خامنئي: أي تصعيد في الخليج ليس من مصلحة أحد وأكدنا ذلك للإيرانيين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، إن موقف بريطانيا الثابت يتمثل في أن أي تصعيد في الخليج ليس في مصلحة أحد، وأكدت ذلك مرارًا للإيرانيين.
جاء ذلك ردًا على تصريحات المرشد الإيراني أية الله علي خامنئي.
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