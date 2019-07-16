بريطانيا ترد على خامنئي: أي تصعيد في الخليج ليس من مصلحة أحد وأكدنا ذلك للإيرانيين

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، إن موقف بريطانيا الثابت يتمثل في أن أي تصعيد في الخليج ليس في مصلحة أحد، وأكدت ذلك مرارًا للإيرانيين.

جاء ذلك ردًا على تصريحات المرشد الإيراني أية الله علي خامنئي.