بريطانيا ترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج

أفادت تقارير اليوم الثلاثاء عن اعتزام بريطانيا إرسال سفينة حربية ثالثة وسفينة إمداد إلى الخليج، في خطوة لا علاقة لها بالأزمة مع إيران، بحسب ما ذكرته مراسلة لصحيفة ”تايمز“ البريطانية.
وذكرت ت المراسلة لوسي فيشر على ”تويتر“: ”الفرقاطة كنت من الطراز 23 ستنتشر في سبتمبر، والسفينة ويف نايت ستصل الشهر القادم“.
وامتنعت وزارة الدفاع البريطانية عن التعليق.
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