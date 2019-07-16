شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات فلسطينية ضد سياسات العمل في لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

تظاهر لاجئون فلسطينيون اليوم (الثلاثاء) في مناطق عدة بلبنان ضد إجراءات اتخذتها وزارة العمل اللبنانية لمواجهة العمالة الأجنبية غير الشرعية، رغم تأكيد الأخيرة أنها تحترم الاستثناءات المخصصة لهم.

وأطلقت وزارة العمل اللبنانية الشهر الماضي حملة تستهدف العمالة «الأجنبية غير الشرعية» في البلاد. ومنحت أصحاب المؤسسات مهلة شهر لتسوية أوضاع عمالهم غير اللبنانيين، قبل أن تبدأ الأسبوع الماضي بمداهمات، أغلقت خلالها عدداً من المؤسسات غير المستوفية الشروط القانونية، وأنذرت أصحاب مؤسسات أخرى بالحصول على اجازات عمل لعمالهم غير اللبنانيين.

ونُظر إلى هذه الخطوة على أنها تعني بشكل أساسي اللاجئين السوريين في لبنان. إلا أنها طاولت وبشكل محدود لاجئين فلسطينيين، ما دفع هؤلاء إلى التحرك خشية تداعيات أكبر.