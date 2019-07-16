شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترسل سفينة حربية ثالثة للخليج.. وماي: التصعيد ليس لمصلحة أحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

قال المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم (الثلاثاء) إن أي تصعيد للتوتر بمنطقة الخليج العربي ليس في مصلحة أحد، وذلك بعد تهديدات من إيران بالرد على احتجاز ناقلة نفط بريطانية.

وقال المتحدث الرسمي:«كان موقفنا دوماً ثابتاً: التصعيد في الخليج ليس في مصلحة أحد وأكدنا ذلك مراراً للإيرانيين».

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد قال في وقت سابق إن إيران سترد على احتجاز ناقلة نفط إيرانية من قبل بريطانيا في جبل طارق، مطلع يوليو.

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ورداً على سؤال بشأن تقارير ذكرت أن بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة وسفينة إمداد إلى الخليج، قال المتحدث «لدينا وجود دائم في المنطقة».

من جهة أخرى قالت مراسلة لصحيفة تايمز البريطانية إن بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة وسفينة إمداد إلى الخليج، لكن تلك الخطوة لا علاقة لها بأزمة إيران.

وذكرت المراسلة لوسي فيشر على تويتر«الفرقاطة كنت من الطراز 23 ستنتشر في سبتمبر، والسفينة ويف نايت ستصل الشهر القادم».

وامتنعت وزارة الدفاع البريطانية عن التعليق.