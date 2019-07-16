شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 موظفاً في الأونروا واعتقال 28 آخرين منذ انفجار الصراع في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت) أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن 18 موظفاً في مؤسساتها قضوا نحبهم منذ انفجار الصراع في سورية. أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن 18 موظفاً في مؤسساتها قضوا نحبهم منذ انفجار الصراع في سورية. وقالت الوكالة الأممية في بيان اليوم (الثلاثاء): إن هناك 28 موظفاً آخرين من موظفيها في عداد المفقودين أو يفترض أنهم معتقلون، مؤكدة أن الموظفين الضحايا قُتلوا لأسباب مختلفة كالقصف والقنص ورصاص طائش والخطف ثم القتل أو بانفجار، وفي عدة مناطق من سورية.



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