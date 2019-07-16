شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة دولية تدين النظام السوري بممارسة العقاب الجماعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم (الثلاثاء) نظام بشار الأسد باستغلال قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة أصول أفراد عائلات أشخاص معارضين للنظام، قالت إنه يرقى إلى «العقاب الجماعي».

وأوردت المنظمة في بيان لها أن نظام بشار الأسد يعاقب أسراً بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسفاً على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة.

ويعطي المرسوم 63 المنبثق عن قانون مكافحة الإرهاب وزارة المالية الحق في تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعارضين للنظام، تحت ذريعة الإرهاب.