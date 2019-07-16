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منظمة دولية تدين النظام السوري بممارسة العقاب الجماعي

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم (الثلاثاء) نظام بشار الأسد باستغلال قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة أصول أفراد عائلات أشخاص معارضين للنظام، قالت إنه يرقى إلى «العقاب الجماعي».

وأوردت المنظمة في بيان لها أن نظام بشار الأسد يعاقب أسراً بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسفاً على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة.

ويعطي المرسوم 63 المنبثق عن قانون مكافحة الإرهاب وزارة المالية الحق في تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعارضين للنظام، تحت ذريعة الإرهاب.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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